Tabipleri Birliği, 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, halkın ağız-diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi yönünde var gücüyle çalışan tüm meslektaşlarının ‘20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin gün dolayısıyla yaptığı açıklama şöyle,

“20 Mart 2013’te Dünya Diş hekimleri Birliği (FDI), ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak ve kişilerin, ailelerin, toplumların ve hükumetlerin dikkatini ağız sağlığına çekmek amacıyla, 20 Mart gününü “Dünya Ağız Sağlığı Günü” olarak kabul etmiştir.

Dünya Ağız Sağlığı Günü, FDI üyesi olan yaklaşık 200 ülkede çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sağlık anlayışımızın temel değeri olmalıdır. Bu anlamda diş ve diş eti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden hareket ederek; toplumun bilgilendirilmesi ve ağız-diş bakımı konusunda alışkanlık oluşturulması gerekmektedir”