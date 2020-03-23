Tacan Reynar: "Bencillik halen aramızda kol geziyor,gün gelir devran döner"

Eski Kıdemli Yargıç, Hukukçu Tacan Reynar, bu zor günlerden geçerken ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgu yaparak kovid-19 vakalarının ifşa edilmesi hakkında serteleştiride bulundu.

İşte o paylaşımı;

Kabile mensupları kendi aralarında kim vebalı onu bulmaya çalışır gibi, bulsalar da sanki cadı kazanlarına atıp onları yok edeceklermiş gibi hasta insanların isimlerini, fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ne kadar cahil, ne kadar kötücül ve bencil insanlar bunlar.

Gün gelir devran döner, siz hasta olduğunuzda da sizin, anneniz babanız hasta olduğunda da onların isimleri, fotoğrafları yayınlanır.

Bu zor günlerden geçerken ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgularken, bu bencillik halen aramızda kol geziyor.

Yapmayın, bunlara prim vermeyin ve #evdekalın