Tacan Reynar: "Seçimler derhal ertelenmeli"

Hukukçu Tacan Reynar, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Reynar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Olağanüstü günler yaşadığımız bu ortamda hiçbir adayın önceliği seçim olmamalı. Toplumun da bununla kaybedecek zamanı yoktur.

Ancak erteleme kararı alınmadığı için hâlen Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurulları çalışmalarına devam ediyor. Burada görevli yargıçlar ve mahkeme memurları zorunlu olarak ve erteleme kararı çıkmadığı için YSK’nın belirlediği ve halen işleyen seçim takvimine göre seçim çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdürüyorlar.

Oysa ki Bakanlar Kurulu’nun seçim çalışmaları yürüten bu personele ilişkin aldığı “çalışılacağı” yönünde bir kararı da yok.

Derhal seçim ertelenmeli ve bu personel, yargıcıyla, memuruyla idari izne çıkarılmalıdır.

Bu koşullar içerisinde seçim takviminin bir geçerliliği kalmadığı gibi, seçim çalışmalarının seçime kadar yetişmesi de mümkün değildir.

Her seçim dönemi sandıklarda yer alacak olan Sandık Kurullarına verilecek eğitimlerin de verilmesi, bu kurullarda görev almak isteyenlerin başvurularda bulunması, sandık yerlerinin tekrardan belirlenmesi, oy pusulalarının sayımı ve tasnifinin kalabalık personelle güvenli bir gözetim ortamında yapılması vb. hususların koşullar bu durumda iken yapılabilmesi imkansızdır.

Tüm bu çalışmaların yetişmesi, vatandaşların seçime yönelik kayıt yenileme işlemleri, listelerin asılması ve kontrol edilmesi, itirazların yapılması ve sonrasında da kesin listelerin belirlenmesi artık istense bile yetiştirilmesi imkansız olan işlemlerdir. Hatta yapılsa bile tüm bunlardan haberi olmayan seçmen açısından adil sonuçlara da yol açmayacak, (örneğin askı-itiraz süreleri gibi sürelerin vatandaş evde iken takip edilmesinin mümkün olmadığı gibi), bir sürecin içinde yaşıyoruz.

Seçimlerin ertelenmesi yönünde karar alınmalı, kamuoyunda oluşan gereksiz soru işaretleri kaldırılmalı ve seçimlerde görevli bu personel derhal idari izne çıkarılmalıdır.

Çünkü seçim hiç kimsenin sağlığından daha önemli değildir."