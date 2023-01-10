Taçoy: "60 yaş baz alınan sistemimizi hiç bozmadan devam etmek düşüncesindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 55 olması söylemleriyle ilgili, “Dünya yükseltirken bizim tersine gitmemiz çok farklı şeyleri gündeme getirir” dedi. Taçoy, “55 yaşta emeklilik zaten sağlam temeller üzerinde olmayan sistemimizi bir o kadar daha sarsacak ve bozacaktır. O yüzden 60 yaş baz alınan sistemimizi hiç bozmadan devam etmek düşüncesindeyiz” dedi.

Bakanlığın basın bürosundan verilen bilgiye göre, Taçoy, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de çıktığı programda, özel sektörde halen emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek çok sayıda kişi bulunduğuna işaret ederek, kamudan emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişi sayısının da oldukça yüksek olduğunu söyledi.

-Hangi hayat pahalılığı

Asgari ücret yasasının tartışılması gerektiğini ifade eden Taçoy, “Asgari Ücret Saptama Komisyonu sadece ücret için değil, diğer eksiklikler için de toplanmalı. Zaman zaman sektörel bazda ücret ya da politika belirlemesi lazım” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, belirlenen son asgari ücretin piyasada yaşanan hayat pahalılığı ile zaten az çok ortaya çıkmış olduğuna değinerek, “peki hangi hayat pahalılığını esas alacağız? Devlet Planlama Örgütü’nün ilan ettiğini mi, yoksa Maliye Bakanlığı’nın hesapladığını mı?” diye sordu.

-Prim destekleri

İşverenlere yönelik sigorta prim desteği konusunda da Taçoy, küçük esnafın yanı sıra hayvancılık ve tarımla uğraşan herkesin prim kapsamında olacağını söyledi.

Bakan Taçoy, prim desteği konusunda rakamların netleşmeye başladığını, son kararın bakanlar kurulunda verileceğini açıkladı.

-İş sağlığı ve denetimleri

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yasasının gerektirdiği tüm denetimlerin büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydeden Taçoy, ölümlü iş kazalarının iş makinaları kaynaklı olduğunu, bu noktadaki bilinçsizlik ve dikkatsizliğin önüne geçebilmek için eğitim ihtiyacı bulunduğundan hareketle bir eğitim programı başlatacaklarını söyledi.

-Genel Sağlık Sigortası Yasası

Taçoy, Türkiye Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de katılımıyla, Türkiye ile Genel Sağlık Sigortası'nı da kapsayan bir protokol hazırlığında olduklarını söyledi.

Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın da hazır hale geldiğini ifade eden Taçoy, yaklaşık bir hafta içerisinde son haline getirilmiş olacağını kaydetti.