Taçoy AIESEC Türkiye’nin DAÜ’deki öğrenci temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, AIESEC Türkiye’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrenci temsilcilerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, heyeti kabulünde yaptığı konuşmasında, üniversite öğrencileri için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, farklı ülkelerdeki şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki gençlerle bir araya getiren AIESEC çatısı altında, çalışma yaşamında nitelikli ve eğitimli işgücünün kalitesini arttırmak için Bakanlık olarak üzerlerine düşen her türlü katkıyı koymaya ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AIESEC Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Alper Gürsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Parsa Bahadori, 1992 yılından bu yana DAÜ’de faaliyet gösteren AIESEC’in 108 ülkeden üyesi olduğunu, uluslararası alanda bir çok gence liderlik, yurtdışı staj ve gönüllük deneyimi kazandırmak amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi.

Gürsoy, farklı ülkelerden gençlerin AIESEC çatısı altında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temel alınarak eğitim, doğayı koruma, ekonomik kalkına(turizm), halk sağlığı, kaynakların verimli kullanılması, cinsiyet eşitliği gibi bir çok konuda gönüllü projeler hazırladığını ifade etti.

İşletme, mühendislik, finans, pazarlama, eğitim gibi alanlarda da uluslararası alanda gençlere staj imkanları tanındığını kaydeden Gürsoy, KKTC’de okuyan öğrencilerin de yurt dışına gittiğini ve KKTC’nin tanıtımına destek olmayı hedeflediklerini belirtti.