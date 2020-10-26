Taçoy, başvurusunu yapacak

Ulusal Birlik Partisi’nde, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yer açılan genel başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, başvurusunu bugün öğleden sonra Köşklüçiftlik’te yer alan UBP merkez binasında yapacak.

Basın ofisinden verilen bilgiye göre Taçoy, bu sabah anne babasının elini öperek adaylık süreciyle ilgili bilgi verdi, başarı dileklerini aldı.

Taçoy, siyasi hayatı boyunca anne ve babasının yol göstericiliğine hep önem verdiğini söyledi.

Aile olarak, kurulduğu günden bugüne UBP’ye hizmet verdiklerini anlatan Taçoy, “Atadan miras derken, babamın UBP ile UBP’lilerin de babam ile olan güçlü bağını bilerek vurguluyorum” dedi.

Hasan Taçoy, “UBP Genel Başkanlığı yolunda, büyük ailemin ve çekirdek ailemin desteğini her zaman önemsedim. Zor bir dönemde, zor bir görevi üstlenerek, bunu toplumsal faydamız için kullanmak adına ailemden destek istiyorum” şeklinde konuştu.