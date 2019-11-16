Taçoy: “Bayrağımız gönderden asla inmeyecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasıyla ilgili bir açıklama da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’dan geldi.

Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının gönderden asla inmeyeceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ta aşırı sağcı ELAM örgütü ile sol kanatta yer alan siyasi parti AKEL’in KKTC’nin kuruluşunu protesto etmek amacıyla yaptıkları gösterilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yakmalarına tepki gösterdi.

Bakan Taçoy, “Kıbrıs’ta halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız gönderden inmeyecektir” dedi.