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Taçoy: "Bölgedeki gerginliği arttırır"

Taçoy: "Bölgedeki gerginliği arttırır"
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yunanistan’a ait 3 savaş uçağının, ülke hava sahasını ihlal etmesinin bölgedeki gerginliği artıracağını söyledi. 
Taçoy yaptığı açıklamada, “Yunan-Rum ikilisi şunu unutmamalıdır ki; bölgede yaratacakları  gerginliklerin karşılığı mutlaka olacaktır. Mavi Vatan’ın sahipsiz kaldığını düşünmesinler, bedeli ağır olur” dedi. 

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