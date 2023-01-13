Taçoy: “Çalışma Dairesi ve İnşaat Encümeni pazartesi denetimlere başlıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Çalışma Dairesi ve İnşaat Encümeni’nin pazartesi denetimlere başlayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca ve beraberindeki bir heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı’nın da hazır bulunduğu görüşmede sektörün sorunları ele alındı.

-Taçoy: “Prim desteği için çalışmalar devam ediyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işçi gücü tedarikinin Türkiye’den sağlanması için, bir çalışma içerisinde bulunduklarını belirterek, mart sonuna kadar bunu başarma arzusu içinde olduklarını söyledi.

Prim desteği konusunun asgari ücret toplantısında ortaya çıktığını dile getiren Taçoy, prim desteğinin sicil kaydına göre en fazla on çalışanın olduğu yere verilmesi yönünde talep olduğunu, henüz bu konudaki çalışmaların tamamlanmadığını açıkladı.

Ev kiraları, yatakhaneler veya inşaat alanlarındaki koğuşlar hakkında da açıklama yapan Taçoy, en büyük arzularının bu gibi yerlerin düzenli bir şekilde oluşması olduğunun altını çizdi.

-Taçoy: “Kayıt dışılığı önlemek adına gerekli denetimler titizlikle yapılacak”

Denetim konusunda da hassasiyet belirten Bakan Taçoy, denetimlerde yapılacak çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Pazartesi’den itibaren Çalışma Dairesi ve İnşaat Encümeni’nin teftişe başlayacağını duyuran Taçoy, kayıt dışılığı önlemek adına gerekli çalışmaların titizlikle yapılacağını belirtti.

-Amca: “Ciddi bir kaos yaşanıyor, çözüm noktası ise denetim”

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da en önemli sorunun işçi gücü temini olduğunu ifade ederek, birçok taşeronun işçi bulmakta zorlandığını söyledi.

Amca, şu anki durumu kaos olarak niteleyerek, çözüm noktasının denetim olduğunun altını çizdi.

Osman Amca, ‘’İnşaatlara çıktığımız anda kayıt dışı çalıştıranın en büyük korkusu, ön izin yasağına girmektir. Para cezası da ciddi caydırıcı bir unsurdur ama ondan daha etkili bir nokta olan iki yıl gibi işçi getirememe cezasıdır. Bu gibi cezalarla bu sorunların önüne geçemezsek birkaç ay sonra, hiçbirimiz çalıştırmak için işçi bulmayacağız” dedi.

“Türkiye’den işçi getirebilmek için yevmiyelerin cezbedici duruma getirilmesi gerekir’’ diyen Amca, prim desteğinin işveren için önemli bir adım olduğunu belirterek, bu desteğin sürdürülmesini talep etti.