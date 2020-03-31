Taçoy, çeklerle ilgili konuyu duyurdu..."90 gün sonra...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal mesya hesabından yaptığı paylaşımda takas konusunda gün boyu yaşanan tartışmaların hepimizin öncelikli gündemi olduğunu ifade ederek şunları yazdı:

"Daha önce de söylediğim gibi, bir çok krizle ilk kez yüzleşiyoruz. Bize düşen, bu olağanüstü durumda karşılaştığımız her krizde, toplumun en az hasarla kurtulması için adım atmak.

Gün boyu iş insanlarımız ve banka yönetimleri ile yaptığımız temaslar sonucunda 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan her çekin işleminin 90 gün sonra yapılması gündeme geldi.

Bakanlar Kurulu olarak bu kararı üreterek yürürlüğe koymuş bulunuyoruz."