Taçoy'dan 29 Ekim mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taçoy, 29 Ekim 1923 tarihinin bağımsızlığını kazanma uğruna yıllarca mücadele veren ve tüm imkânsızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olan destansı bir zaferle ayrılan bir milletin egemenliğine derin tutkusunun ifadesi olduğunu belirtti.

Taçoy, Cumhuriyetin, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseri olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anan Taçoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.” dedi.