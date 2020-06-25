Taçoy'dan Manavoğlu'na teşekkür

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 1 Temmuz’dan itibaren emekliye ayrılacak Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'na ülkeye ve polis teşkilatına verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre veda ziyaretleri kapsamında Hasan Taçoy'u da ziyaret eden Manavoğlu, gururla sürdürdüğü mesleğinin sonuna geldiğini belirterek, bu sürede gösterdiği iş birliği ve yardımlaşma için Hasan Taçoy'a teşekkürlerini sundu.

Taçoy ise polislik mesleğinin zorluğuna, Polis Genel Müdürlüğü makamının ağır yüküme rağmen, Manavoğlu'nun teşkilatta olumlu izler bırakarak görevini tamamladığını hatırlattı.

Siyasete girdiği günden bu yana anayasal kurumların bağımsızlığı ve sorunsuz, tarafsız görev yapmaları için her zaman hassasiyet gösterdiğini hatırlatan Taçoy, şunları söyledi:

"Polis, yargı gibi kurumlar devletin kurumlarıdır ve gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Bu anlamda kurumlarımızı siyasetten uzak ve halka hizmet için her türlü imkanlarını hazır tutmalıyız. Önemli bir hizmet makamı olan Polis Genel Müdürlüğü'ne veda eden sayın Manavoğlu ile de ilişkilerimiz hep bu çerçevede oldu. Kendisine yeni hayatında başarılar dilerken, hizmetleri için de teşekkürü bir borç bilirim.”