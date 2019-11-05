Taçoy'dan Tatar'ın adaylığı konusunda açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,katıldığı bir televizyon programında ,UBP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tavrının sorulması üzerine, “UBP sağın başını çekmektedir. Milliyetçi görüşe sahiptir.Partinin başındaki adam bu akımın da başında gelmektedir.Halkı sürükleyecekolan tek isim vardır. İkinci bir aday çıkarmak, ikinci bir başı ortaya çıkarmakla eşdeğerdir.UBP Genel Başkanı şu anda o göreve tek namzettir. Çünkü o görüşün tek temsilcisidir.Son kararı kendisi verecektir.UBP, Genel Başkanının karşısına başka rakip çıkarmaz… Eğer Sayın Genel Başkan aday olursa en şanslı adayımızdır ve ona destek vermek boynumuzun borcudur. Eğer aday olursa ve örgüt çalışmazsa hesabını soran taraf Genel başkandır.Ama başkasını aday yaparsa, partinin çalışmamasından Genel Başkan sorumludur. UBP Genel Başkanı aday olduğu anda ikinci turun başını çekmesi garantidir ve bunu biz pekiştiririz.” dedi.