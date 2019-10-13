Taçoy'dan tepki

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okudum. 6 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklama, seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olmuştur.” dedi.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durumun üzücü olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye ile birlikte olup, birlikte ağlayıp birlikte güldüğünü” ifade etti.

“Akıncı'nın bizleri Rum katliamlarından kurtaran Barış Harekatı'na dönük söylemleri de kabul edilemez.” ifadelerini kullanan Taçoy, “Akan kandır, su değil” diyen Akıncı’nın “terör örgütlerinin vahşetleri karşısında neden bir cümle kurmadığını” sordu.

Taçoy, açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bir ulusun var olabilmesi için kahraman ordumuzun mücadelesine her zaman destek verdik, vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

