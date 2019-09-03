Taçoy, El Sen'in grev kararını yorumladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, EL-SEN’in KIB-TEK’te başlatacağını açıkladığı greve ilişkin değerlendirmede bulundu.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, kurumun ödemelerinde aksama, özelleştirme gündemi olmadığını ve gereken yatırımların da sürdüğünü ifade etti.

KIB-TEK çalışanlarının maaşlarının aksamadan ödendiğine işaret eden Bakan Taçoy, iletim konusundaki yatırımların da eksiksiz sürdüğünü kaydetti.

Hasan Taçoy, üretim yatırımları için farklı yatırım araçlarının takip edildiğini de vurguladı.

Sendikanın grev gerekçesi olarak öne sürdüğü özelleştirmenin gündemde olmadığını daha önceden de aktarmış olduğunu ifade eden Taçoy, özelleştirmenin gündemde olmadığının altını bir kez daha çizdi.

Diğer bir konu olan devletle mahsuplaşmaların da tamamladığını açıklayan Bakan Taçoy, bilançoların aritmetiksel olarak daha iyi bir düzeye geldiğini söyledi.

TAHSİLAT GELİRİ GİDERLERİN ÜZERİNDE

Taçoy, KIB-TEK’in tahsilat gelirinde de sıkıntı olmadığına değinerek, tahsilat gelirinin personel ile vatandaşların gayret ve özverili yaklaşımlarıyla giderlerin üzerinde olduğunu açıkladı.

Bakan Taçoy, bunun aksamasının kurumu geri götüreceğini de vurguladı.

“Mevcut politikalarımızı ısrarlı bir şekilde sürdüreceğiz” diyen Taçoy, kurumu daha iyi duruma götürecek adımların önünün kesilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Taçoy, akaryakıt alımının da sorunsuz sürdüğünü belirterek, yeni ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından sürdürüldüğünü aktardı.

“AKSA SÖZLEŞMESİYLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy AKSA konusuna da değindi ve “2008 yılında CTP hükümeti tarafından yapılan sözleşmeden memnun olmadığımızı hep söyledik” dedi.

AKSA sözleşmesiyle mücadele ettiklerini anlatan Taçoy, bu konuda önemli girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

“UCUZ ELEKTRİK İÇİN AKSA SÖZLEŞMESİ BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMELİ”

Taçoy, “Ülkenin enerji ihtiyacının daha ucuza karşılanması için AKSA sözleşmesinin bir an önce düzeltilmesi gerekir” dedi.

Bakan Taçoy, enerji ihtiyacının karşılanması adına rüzgar, güneş ve jeotermal gibi bir takım farklı seçeneklerin gündeme gelmesinin taşıdığı önemin de altını çizdi.

“EL-SEN’İN NEYE VE KİME HİZMET ETTİĞİ SORGULANMALI?”

EL-SEN ile geçen hafta gerçekleştirdikleri görüşmede tüm bu gerçekleri sendika yetkililerine de aktardığını ifade eden Taçoy, “Gerçekler böyleyken sendikanın eylem diye diretmesinin neye ve kime hizmet ettiğinin sorgulanması gerekir” dedi.