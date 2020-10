Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

“Zor bir süreçti. El ele yürüdük. Çünkü bu zor süreçte birbirimize güvenmek, halka güven vermek en büyük isteğimizdi” diyen Taçoy, yazılı açıklamasında, “Sanırım UBP ve hatta ülke tarihi yazılırken bu süreçten gururla bahsedilecek. Demokrasiye sahip çıkan, her türlü bölme politikasına karşı gücünü sandıkta birleştiren parti adayımıza oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Taçoy, halkı pandemi gibi bir felaketten korumak için gece gündüz çalıştıklarını, pandeminin yarattığı ekonomik sorunları birlikte aşmak için ellerinden geleni yaptıklarını, partinin Cumhurbaşkanı adayına destek için yollara düşerken, hükümet olarak da görevi aksatmadıklarını kaydetti ve tüm bunlardan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Taçoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Sayın Ersin Tatar, enerjisi ile bu süreçte aynı anda bir çok başarıya imza attı. Anavatan Türkiye ile kurduğu iyi ilişki sayesinde halkımıza değeri ileride anlaşılacak büyük kazanımlar sağladı. Pandeminin yarattığı sorunları birlikte aşmak İçin elimizden geleni yaptık, omuz omuza yürüdük. Belli ki bu süreçte de ekonomik oluşumları düzeltmek için daha çok çalışmamız gerekecek. Ve şükürler olsun ki, Allah utandırmadı. UBP tüm ekipleri, sevenleri ile bu süreçten alnının akı ile çıktı. Tüm bu yaşananlar bize göstermiştir ki, yeni dönemde de devam eden tüm bu sorunlarda halkımızın UBP’ye bizim de halkımıza ihtiyacımız vardır. Mart 2020’den bu güne, defalarca kendime iki şeyi çok söyledim: İyi ki KKTC vatandaşıyım. İyi ki Ulusal Birlik Partiliyim”

“Anavatan Türkiye ile birlikte, önümüzdeki süreci birlikte yöneteceğiz. UBP, UBP’liler ve bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceğine katkı sağlamak isteyen herkesle bu yeni yolu birlikte yürüyeceğiz”diyen Taçoy, artık bu ülkeyi her zerresi ile çok seven bir Cumhurbaşkanı olduğunu ve bu gücü, hükümetin becerisi ile birleştireceklerini kaydetti.

Taçoy, “Bunu UBP ve UBP’liler yapacak. Bu Zafer hepimize kutlu olsun. Bu Zafer, şımarmamız için değil, özgüveninizin artması için. Bu Zafer, sorumluluklarımızı saha da artırdı, halkımıza hizmet için daha çok çalışacağız” ifadesini kullandı.

Taçoy açıklamasını şöyle noktaladı:

“Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a halkımızın, UBP’li olsun ya da olmasın verdiği desteğe binlerce kez teşekkür ederim. Sayın Ersin Tatar’a gururla sesleniyorum; Yeni göreviniz hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Bir damla emeğim varsa, helal olsun”