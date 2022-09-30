Taçoy: “Eylemler ve karşı çıkışlar son derece üzücü ve düşündürücü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının inşasına karşı yapılan eylemler ve karşı çıkışların son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy yaptığı yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının inşasına karşı yapılan eylemler ve karşı çıkışlar son derece üzücü ve düşündürücüdür. Yaşananları, bazı çevrelerin KKTC-TC ilişkilerini zedelemek üzerine tesis etmeye çalıştıkları güdümlü politikalarının son halkası olarak görmekteyim” dedi.

Yapılan eylemlerin Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarına yönelik olmadığına inandığını belirten Taçoy, eylemlerin Türkiye ile karşılıklı ilişkilere de zararlı olduğu uyarısında bulundu.

İki temel hizmet binasının fiziki açıdan çağdışı kaldığını belirten Taçoy, “İki temel hizmet binasının hem günün koşullarına uygun bir hale gelmesinden, hem de Kıbrıs Türk insanının layık olduğu bir görüntüye kavuşmasından acaba kimler neden rahatsız olmuşlardır?” dedi.

Kıbrıs konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Taçoy şöyle devam etti:

“Ada’da yaşayan eşit haklara sahip iki halktan biri olduğumuz gerçeğinin kabul görerek, yıllardır gasp edilmiş olan haklarımızın artık teslim edilmesi, egemenliğimizin ve devletimizin tanınması talebinizi tüm dünyaya ilan etmiş bulunmaktayız.

İşte böylesi hayati bir yolda Kıbrıs Türkü’nü yolundan çevirmek için başvurulmuş bir yöntem olarak ne yazık ki yaşanan eylem ve kışkırtma girişimlerini gördük. Son derece üzücü ancak bir o kadar da düşündürücü bir durum. Halkımızın bu gibi kışkırtmalar karşısında soğukkanlılıklarını kaybetmeden, sağduyu ve akıl yolu ile hareket edeceğine olan inancım tamdır.

Şunu herkes çok iyi bilmeli ve anlamalıdır ki, Kıbrıs Türk Halkı, Anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çıkmış olduğu yolda verdiği varoluş mücadelesinden asla geri dönmeyecektir”

Taçoy, Dünyayı etkileyen ekonomik kriz ve Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun yarattığı olumsuzluklar karşısında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin yanında olmasının son derece anlamlı, değerli ve gurur verici olduğunu kaydetti ve Türkiye’ye şükranlarını iletti.