Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güneşköy 18 yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Taçoy, öğrencilerle sohbet ederek, merkezle ilgili bilgi aldı.

Daire müdürlerinin de Bakan Taçoy’a eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler hazırladıkları müzik dinletisini sundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ziyaretle ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, öğrencilerin performansından dolayı gururlandığını belirterek, bu etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan eğitmenlere teşekkür etti.

Taçoy, önemli olanın engelli gençlerin hayata umutla bakmalarını sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

Taçoy, özel gençlerin belli bir eğitimden geçmesiyle çok daha güzel işlere imza atabileceklerine işaret ederek, bu hizmeti sağlayabilmenin önemine vurgu yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da ziyarette gençlerin 10-17 mayıs engelliler haftası etkinliklerine özel gösterilerini izleme şansı bulduklarını belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Gülay Efendi de pandemi koşullarından dolayı 11 gence hizmet verdiklerini ve pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla sayının daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, Bakan Taçoy’ a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.