Taçoy huzurevini 2023’te tamamlamayı hedeflediklerini söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lapta’da başlatılan huzur evi binasını bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Taçoy, 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı yayımladığı mesajda, yaşlı nüfusun artmakta olduğu bir çağa girildiğini, Kuzey Kıbrıs’ta da yaşlı nüfusun giderek artmakta olduğunu, bununla birlikte yaşlılara sunulan sağlık ve diğer hizmetlerin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC’de de en büyük sıkıntılarından birisinin de “aile büyüklerinin güven içerisinde emanet edilebileceği yeterli yapının bulunmaması” olduğunu kaydeden Taçoy, “Sosyal devletin en temel görevi bu hizmeti en çağdaş ve eksiksiz bir şekilde yurttaşlarına sunmaktır. Bu bilinçle yıllardır eksikliği yaşanan çağdaş ve eksiksiz bir huzurevini ülkemize kazandırmak için gereken adımları atmış bulunmaktayız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği işbirliğinde Lapta’da inşa edilmekte olan yeni huzurevi binası inşasının devam etmekte olduğunu kaydeden Taçoy, “İlk adımı yaklaşık 10 yıl önce atılan ancak çeşitli nedenlerle ara verilen projeyi bu yıl içerisinde tamamlamak en büyük hedefimizdir” dedi.

Gösterdiği dayanışmadan dolayı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne teşekkür eden Taçoy, “Huzurevlerini sosyal yaşantıyla bütünleştirmek, çocuklarla ve diğer insanlarla kaynaştırarak bir proje yaratabilmek en büyük hayalimizdir” dedi.

Taçoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında yer alacak etkinlikleri 12 aya yaymayı da hedeflediklerini kaydetti.