Taçoy, ikinci tur için "devam" dedi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanlık yarışından çekilmediğini açıkladı.

Taçoy, “Bana destek veren, benle yola çıkan, yolun sonuna kadar benle yürüyen tüm partili arkadaşlarımla ikinci turda da bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geçen Ulusal Birlik Partisi 11’inci Olağanüstü Kurultayı nedeniyle herkese teşekkür ederek, üyelerin tercihleri doğrultusunda 7 Kasım Cumartesi yapılacak olağanüstü kurultayın 2. turunun hayırlı olmasını diledi.

Taçoy, 7 Kasım Cumartesi günü 2. turu yapılacak kurultay için sandığın ikinci turu işaret ettiğine dikkat çekerek, “Parti tüzüğü de, demokrasi de ikinci turun yapılmasını öngörüyor. Ben de bu sese kulak vereceğim. İlk turu tamamladık, ikinci tur için daha çok çalışarak kurultaydan zaferle ayrılacağımıza olan inancım tamdır” dedi.



Partisinin birlik içerisinde büyüyeceğine inanç belirten Taçoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim her vatandaş için en demokratik haktır. UBP, parti içi ya da ülke geneli seçimlerden hep büyüyerek çıkmıştır. Buna uygun çalışmaya devam edeceğiz. Tüzüğün uygun gördüğü şekilde 7 Kasım Cumartesi gününe hazırlanacağız.”