Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini belirtti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, iş sağlığı ve güvenlikle ilgili mevzuatın güncelleştirileceğini ve denetimlerin daha etkin yapılacağını belirtti.

Taçoy, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “2023’te hedefimiz yasal mevzuatı günün koşullarına göre düzenleyip denetimleri etkinleştirerek iş kazalarını en aza indirmek olacaktır” dedi.

Hasan Taçoy, iş sağlığı ve güvenliğinin yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil, her gün karşılarına çıkan, hayati önem taşıyan bir olgu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının ancak bütün tarafların yasa ve tüzüklere uygun bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Taçoy, “İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği sağlamak için iş ortamında var olan tehlikeleri kaynağından yok etmeli, mümkün değilse tehlikelerden kaynaklanan riskleri en aza indirmek için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamalı, yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmeli, bunu hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk olarak görmelidir. Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliğini bir kültür olarak benimsemeli, işverenin verdiği talimatlara ve işyerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı çalışma yaşamının temel prensibi olarak görmelidir” dedi.

Taçoy, verilen eğitimlerle sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısının 148’e yükseldiğine de işaret etti.

-Etkinlikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın bu yılki temasının “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Artırılması ve Sektörlerdeki Uygulamaların Geliştirmesi” olarak belirlendiğine işaret eden Taçoy, hafta içerisinde sektörlerde karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili zorluklar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştay, ilkokullarda iş güvenliği ve sağlığı konulu pano tasarım yarışması düzenlemeyi öngördüklerini ifade etti.