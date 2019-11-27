Taçoy İSEDAK toplantısına katılarak konuşma yapacak

9 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısına katılmak amacıyla İstanbul’a gitti. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıya katılacak olan Taçoy burada bir de konuşma yapacak.

Bir televizyon programına katılan Bakan Taçoy, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla da görüşeceğini, ardından Brüksel’e geçeceğini söyledi. Taçoy programda, Kıb-Tek ile ilgili verdiği yanıtta, “İstihdam yapılacaksa Yönetim Kurulu nasıl yapılacağını açıklayacak. Başarı kriterleri de açıklanıp bir cevap verecektir. Millet kuruma saldırmaktan vazgeçsin. Gelsin bize ne yaptığımızı sorsun. Ne varsa herkes buyursun gelsin sorsun cevabını veririz. 36 istihdam da belirlenmiş kriterlerle yapılacak sınavlarla işe alınacaktır”dedi. T

açoy, “Biz teknik bir şey için ihaleye çıkmayız. Bugünlerde ihaleye çıkacağız ama bizim koyacağımız şartlarla çıkılacaktır. Yapılacak işlerde her şey açık ve şeffaf olacaktır. Kurumun fiyatları şöyle ya da böyle aşağıya gidecek”ifadelerini de kullandı.

brt