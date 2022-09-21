Taçoy, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği yetkilileri ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Refia Erosal başkanlığındaki Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a sorunlarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs’a çalışma izni olmadan gelen ve kayıt dışı çalıştırılan psikologlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’dan destek isteyen Refia Erosal, söz konusu kişilerin hem mesleki anlamda eğitim ve uzmanlıklarının bilinmemesi sebebiyle hizmet alan kişilere zarar verdiğini hem de KKTC’deki psikologların istihdamına engel olarak devleti maddi zarara uğrattığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ülkede kayıt dışılığın önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, gerekli adımların atılacağını ve ilgili yerlerde denetimlerin arttırılacağını ifade etti.