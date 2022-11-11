Taçoy: “KKTC’nin tanınmasında önemli bir adım”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi’nde KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesi yönünde alınan kararını selamladı.

Taçoy, yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi’nde alınan kararın son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığının tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık” sözlerinin en az alınan karar kadar değerli olduğunun altını çizen Taçoy, “Kararlılıkla çıktığımız bağımsızlık ve egemenlik yolunda kardeşlerimizin de yanımızda olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortak dili konuştuğumuz ve ortak tarihi paylaştığımız kardeşlerimizin desteği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması hedefinde bir adım daha ileriye gitmiş bulunmaktayız. Bu önemli kararı coşku ile selamlarken, emeği bulunan herkese de sonsuz şükranlarını sunarım” dedi.