Taçoy: “Koalisyon hükümetinin miadını doldurdu"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “koalisyon hükümetinin miadını doldurduğunu” ileri sürdü.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, yaptığı açıklamada, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Taçoy, artık hükümetin miadını doldurduğunu ve istifa mekanizmasını harekete geçirmesi gerektiğini savundu.

Hükümetin muhalefet koltuğuna oturması gerektiğini söyleyen Taçoy, “Bu kadar olaydan sonra hükümet bir adım öne gidemez, artık miatlarını doldurdular” ifadelerini kullandı.

“MAAŞLARI NASIL ÖDERİZİN DERDİNE GİRDİLER”

Geçen sene bütçeyle ilgili görüş belirttiklerini ve bütçe açığının yüksek olduğunu söylediklerini dile getiren Taçoy, hükümetin tüm kaynakları kullandığını ve önümüzdeki ay maaşları nasıl ödeyeceklerinin derdine girdiklerini öne sürdü.

“SERDAR DENKTAŞ BEY KENDİSİ GİTSİN SORSUN”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ekonomik protokolün durumunu Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorun şeklinde söylemde bulunduğunu belirten Taçoy, “Serdar bey kendisi gitsin sorsun, Vatandaş nereden soracak? Ekonomik protokol belli. Böyle gayri ciddilik olamaz” ifadelerini kullandı.

Mali protokole ilişkin de yorum yapan Taçoy, mali heyetlerin görüştüğünü, uzlaşının olmadığını belirtti. Taçoy, mali protokoldeki maddelere baktığını ancak protokolle alakası olmayan maddelerin olduğunu söyledi.

1.8 MİLYON TL HAKKINDA…

Ulusal Birlik Partisindeki mali açıkla ilgili konuşan Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“1.8 milyon liralık açık, esasında açık değil. Bu paranın nereye harcandığının tespit edilememesidir. Bu para kasaya girdi, çıkış yaptı. Eski Genel Başkanın görüşüne başvurduk. Bunun yanıtını almaya çalıştık. Bazı girişimlerimiz oldu. Yüksek Seçim Kurulunun denetim hakkı var ve bunları talep ediyor. Bunları ispatlı bir şekilde parti olarak YSK’ya sunmamız gerekiyor. Dolayısı ile harcadık ama belgesi yok denilemez. Biz buna uymak zorundayız. Onun için çaba harcıyoruz. Sayın eski Genel Başkan ve Genel sekreterin bilgisine başvurduk. Genel Sekreter bilgi verdi, eski Genel Başkanı bekliyoruz. Gelip görüş vermeyeceğim dedi ama komitede değerlendireceğiz.”

“UBP MUHALEFET YAPIYOR”

UBP’nin iyi muhalefet yaptığını dile getiren Taçoy, “Yabancılara uzun vadeli kiralama yasa tasarısı genel kurula geldi. Bunun geri çekilmesini istedik. Neden istedik? Bir yasa çalışması yapılıyor, meclise gönderiliyor. Maddeleri okursunuz, hiçbir şey anlamazsınız. Yazınının ne murat ettiğini anlamadık. Komitede değildik. Komite Başkanı bir başka yerde toplantıya katıldı. Dolayısıyla bizim toplantıya gecikti. Saat 10.00’da başlayacak toplantı 11.30’a sarktı, mesaj atıp ayrıldık. Bizim olmadığımız yerde oy birliği ile geçirdiler. Genel metin berbattı. Okunduğu anlaşılmazdı. Bunu kabul etmedim, kürsüden arkadaşlarımızla söyledik, komiteye geri gönderdik. UBP muhalefet yapmamış olsa geri gitmezdi” dedi.

