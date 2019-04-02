Taçoy: "Kooperatiflerin denetimi şart "

UBP Milletvekili Hasan Taçoy Meclis'te “kooperatifler” konusunda konuştu. Taçoy, Meclise sunduğu yazılı sorulara cevap alamadığını ifade ederek, tavrın “sin da gülle geçer” olduğunu kaydetti.

Taçoy, kooperatiflerin denetiminin şart olduğunu, kooperatiflerin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini, bu yüzden ayrı önem verdiğini ifade ederek, bunu sorgulamanın da kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, kooperatif ve Binboğa’nın denetime kapalı olduğu eleştirisini yanıtında, kendi yönetim kuruluyla yönetilen şirketler olduklarından Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin denetimine tabi olduklarını söyledi.

Şeker Sigorta ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve polise intikal ettiğini ifade eden Şahali, konunun başsavcılığa da intikal ettiğini ve gerek görülürse yargıya gidileceğini kaydetti.

