Taçoy, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne saldırıyı kınadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayan Taçoy, sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerektiğini söyledi.

“Güney Kıbrıs’taki Limasol İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik menfur saldırı büyük bir üzüntü ve aynı zamanda da tepkiyle karşılamaktayım. Kutsal ibadet yerlerimize yönelik saldırılar ne yazık ki sistematik bir şekilde devam etmektedir” diyen Taçoy, “Rum yönetimi eğer bu tür saldırılara gerçekten karşıysa, son olayın sorumlularını en kısa sürede yakalayıp hak ettikleri cezayı vermekle mükelleftir” ifadelerini kullandı.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki, Allah’a inanmış insanların kutsal ibadet yerlerine yönelik saldırı sadece bir dine değil, dünya üzerindeki diğer tüm dinlere yönelik ciddi bir saygısızlıktır. Asla kabul edilemez. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın diğer tüm Müslüman ülkelerindeki farklı dinlere ait kutsal mekanlara gösterilen özen ve korumayı, başka ülkelerdeki kendi dinimize ait kutsal mekanlarımız için de beklemek en doğal hakkımızdır. Camimize yönelik saldırıyı şiddetle kınarken, bu gibi olayların artık son bulması için tüm ilgilileri de üzerlerine düşeni yapmaya davet ederim.”