Taçoy, mesaj yayınladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün ardından sekiz yıl geçtiğini hatırlatarak, “Geçen her yılda, bıraktığı mirasın ne kadar kıymetli, devlet adamlığının ise ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anladık” dedi.

Taçoy Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hayatını Kıbrıslı Türklerin devlet sahibi olmasına, kendi kendini yönetmesine, dünya insanı olmasına, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olmasına adayan merhum kurucu Cumhurbaşkanımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Geldiğimiz noktada, bir devlet sahibi olmanın, bir arada olmanın, Türkiye ile et- tırnak, ayrılmaz bir parça olmanın ne kadar doğru bir strateji olduğunu yaşayarak öğreniyoruz” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“Bu mirası sonsuza kadar taşımakta kararlıyız ve bundan geri adım atmayacağız. Partimiz UBP’nin de kurucusu olan merhum kurucu cumhurbaşkanımızın mirasını hayattayken devralan ve halen buna sahip çıkan bir neslin temsilcisi olmanın gururunu yaşamaya devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle merhum Cumhurbaşkanımıza rahmet dilerim.... Aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim...”