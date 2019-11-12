Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ODTÜ KALTEV ve Mersin Teknopark heyetlerini kabul ederek görüştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC’de teknopark konusunun gelişimi ele alındı.

Bakan Taçoy-ODTÜ Teknopark KALTEV ile iş birliği yapacak olan Mersin Teknopark’la teknoparkların geleceğini konuştuklarını, tecrübelerinden nasıl yararlanabileceklerini ele aldıklarını kaydetti.

Taçoy, teknoparka dahil farklı şirketlerle bir araya geldiklerini belirterek, söz konusu şirketlerin ODTÜ KALTEV’e dahil olarak KKTC’de yatırım yapmayı istediklerini söyledi.

Yatırımcı şirketlerin yatırım ortamına ilişkin bir takım beklenti ve talepleri olduğuna işaret eden Taçoy, bu yönde ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Taçoy, teknoparkların geleceğin önünü açacak yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, KKTC’de bu konuda yeterli altyapıya sahip birçok üniversite bulunduğunu kaydetti.

Teknoparkların desteklenmesi ve oralardan çıkacak ürünlerin ileriye götürülmesinin taşıdığı öneme değinen Taçoy, bu konudaki yatırımcıların iş yapabilirliğini sağlamak hedefinde olduklarını söyledi.

Taçoy, teknoparklar konusunda hem yatırım hem de çalışma aşamasında gereken her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.