Taçoy: “Partideki herkes kurultay sonuçlarına katlanır”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

“Ulusal Birlik Partisi ülke demokrasisinin haritasını çizen partidir” diyen Taçoy, “UBP eğer kurultayını yapmazsa KKTC’deki demokrasi ve tüm partilerin ne kadar etkilendiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Demokrasiye inanmış bir parti olan UBP’nin bunu her kurultayında göstermiş olduğunun altını çizen Taçoy, partideki herkesin kurultay sonuçlarına katlandığını söyledi.

Taçoy, kurultay sonuçlarına ilişkin küsmelerin önceki yıllarda yaşandığını anımsatarak, “ancak biz her şeyi tecrübe etmiş ve yaşamış insanlarız. Bazı şeyleri yaşayıp bunların ne olduğunun siyaseten analizini yapmak görevi o dönemlerde bizlere düşmüştü. O yüzden bugün ne ile karşı karşıya olduğumuzun ve nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğini iyi biliyoruz” dedi.

Bunları UBP Genel Başkanı Üstel’e de aktarmış olduğunu ifade eden Taçoy, o yüzden şu an oldukça rahat bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, UBP’de kurultay sürecine ilişkin olarak iki yıllık sürenin 28 Ekim’de dolmuş olduğunu vurgulayarak, parti tüzüğünün 21’inci maddesinin iki yılın sonunda kurultayın yapılmasını ve bunun için Parti Meclisi’nin yer ve tarih belirlemesini emrettiğine dikkat çekti.

2025’in Cumhurbaşkanı, 2026’nın da yerel yönetimler seçim yılı olduğunu anımsatan Taçoy, “burada tartışılması gereken çok fazla konu vardır. Bu seçimlerin ne zaman yapılacağının ve hatta genel seçimlerin bile tarihinin tartışılmasına gerek vardır. Siyaset öyle bir ivmedir ki bu kararların bir an önce alınması ve yol haritasının ona göre çizilmesi lazımdır” dedi.

“son iki seçimde alınan sonuçlar UBP’ye yakışmadı”

Kurultayın hemen ardından Cumhurbaşkanı seçimi olduğuna ve hemen bu seçimin hazırlığına girileceğine işaret efen Taçoy, bu süreçte partinin aday belirlenmesi, hükümetin de izlenecek yola karar vermesi gerekeceğini söyledi.

Son iki seçimde alınan sonuçların analizinin doğru yapılması halinde UBP’ye yakışmayan sonuçlar olduğu gerçeğinin görüleceğine vurgu yapan Taçoy, “hem yerel seçimde hem de ara seçimde aldığı sonuç UBP’ye yakışmadı” dedi.

Yapılan analizlerde bazı “yüzer gezer” oyların UBP’den CTP’ye kaydığının çok net bir şekilde görülmekte olduğunu ifade eden Taçoy, yeni bir düzenleme ve yapılanma ile seçmene tekrardan inanç aşılanmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Taçoy, KKTC halkının siyaseten dünyaya vereceği önemli mesajlar olduğunun altını çizerek, “dünyada hissedilen ve görülen bir çok husus vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıklamış olduğu İsrail doğalgazının Türkiye’den pazarlanması bile Kıbrıs meselesini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesidir. Bunlar varken ve KKTC kendi kendisine yetecek siyasetleri geliştirecek taraftır diye bahsettiğimiz yerde etrafımızda neler olup bittiğini çok yakından takip eden bir yapının oraya oturması gerekmektedir. Her şeyden haberdar bir şekilde gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden sadece bir kurultaydır deyip geçemeyiz. Bu kurultay sadece UBP Genel Başkanı’nı belirlemeyecek. Ülkedeki hükümeti ve yeni başbakanı da temsil edecek bir noktadır. Ülke siyasetinde daha farklı ne gibi adımlar atılabileceğini de ortaya koyacak bir düzenlemeyi bu kurultay getirecektir” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’yi görmezden gelerek Türkiye ile irtibata geçmeye çalıştığına işaret eden Taçoy, Türkiye’nin ise sürekli olarak KKTC ve oradaki yetkililerle görüşülmesi gerektiğini söylemekte olduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, mazeret üretmeden gereğini yapacak bir siyasetin paylaşılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, UBP’yi kuranların hangi misyonla yola çıktıklarının asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

“yapacak çok işimiz var” diyen Taçoy, devletten devlete iki devletli politikanın zemininin olduğunun gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Taçoy, “bundan dolayıdır ki UBP kurultayının çok önemli olduğunu ve bir an önce yapılmasının şart olduğunu söylüyorum” dedi.



“tüzük değişikliği konuşmak abesle iştigal olur”UBP tüzük değişikliği konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “tüzük değişikliğinin Ünal beyin abi olarak görevi tek başına alma talebinin grubumuzda onaylanmasından sonra tarafımca gündeme getirildiğini söylemeliyim” açıklamasında bulunan Taçoy, en son halini görmediği değişiklik çalışmasının 2023’ün Ocak ayında tamamlanması gerektiğini, ancak bu hedefin aşıldığını söyledi.“şimdi artık kalkıp da tüzük değişikliği konuşmak abesle iştigaldir” diyen Taçoy, “çünkü artık ne yaparsanız yapın, kaçarı yok kurultayı yapacaksınız. Bugün değilse yarın, yarın değilse sonraki gün bu kurultay olacak” vurgusunda bulundu.Taçoy, kurultaya çok kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle de tüzük değiştirmenin doğru olmayacağını belirterek, kurultayın aynı tüzük ve sistemle yapılacağını ifade etti.Tüzük değişikliğine ilişkin olarak en başta gördüğü tek taslakta bir çok hata tespit ettiğini anlatan Taçoy, meclis grubunda ve MYK toplantısında bunları anlattığını söyledi.Hasan Taçoy, siyasi partiler yasasının partilere en geç 3 yıl içerisinde kurultay yapma şartı getirdiğini, bunu yapmayan partilerin seçime kesinlikle katılamayacağını anımsatarak, her zaman çekişmeli geçen ve çoğu hedeflenen zamanda çeşitli itirazlar nedeniyle tamamlanamayan UBP kurultaylarını verilen tarihin en son aşamasında yapmanın bu açıdan büyük risk taşıdığını söyledi.UBP’nin seçime katılamamasına neden olabilecek böylesi bir riski kimsenin alamayacağına dikkat çeken Taçoy, “Sayın Üstel’e tüzük çalışmasını yapabileceğimizi ve hatta kurultay günü tüzük değişikliği oylamasını da yapabileceğimizi söyledim. Ancak üç yıl sonra, yani bir sonraki kurultay zamanı devreye girmesi şartıyla” dedi.Taçoy, tüzük değişikliği yaparken bunun tabana detaylı ve doğru bir şekilde anlatılması gerektiğinin de altını çizerek, yapılanların çekinmeden gündeme getirilmesini istedi.“geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş süreci içerisindeki kendi süresini uzatmaya çalışıyor”Bir başka soru üzerine, Üstel’in partinin başına bir “abi” olarak ve bir “geçiş dönemi” için getirildiğini anımsatan Taçoy, bu durumun kurultay ile tamamlanmış olacağını söyledi.“hala o geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş süreci içerisindeki kendi süresini uzatmaya çalışıyor” diyen Taçoy, “bu en fazla tüzüğün ve yasaların elverdiği yere kadar gider. Onun dışında başka bir yere gitmez. Ünal Üstel bey göreve geldiği Mayıs ayında kurultay tarihine kadar bir abi olarak o görevi aldı. Kurultay tarihinden sonra kendisi aday olmak isterse tabii ki olabilir. Ama kendisi ‘belli bir yaşa geldim, bir dönem yapıp gideceğim” sözüyle bu göreve geldi. Ama eğer devam etmek isterse kurultay orada, cesareti de vardır, girebilir. Kazanırsa da yine selamlarız ve partimiz için gereği neyse onu yaparız” ifadelerini kullandı.Hasan Taçoy, “bir seçim şarttır ve o cesareti gösterip kurultayı yapmak lazım. Ünal beyin de bundan kaçacağını hiç düşünmüyorum. O cesareti gösterip bunu yapacağını düşünmekteyim” dedi.“Türkiye’yi UBP kurultayına karıştırma çabası var”Birilerinin Türkiye’yi UBP kurultayına karıştırma çabası olduğunu ifade eden Taçoy, “bu Ulusal Birlik Partisi’nin kendi iç işidir. Bunu herkes böyle kabul etsin. Şu andaki başbakanımız sayın Ünal Üstel de konuşmaları içerisinde sürekli olarak söylemiştir. İlk başlarda yaptığı konuşmaları dinleyenler çok iyi hatırlayacaktır ki, hem Faiz beye hem de Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini bu göreve layık gördükleri ve kendisine bu görevi tevdi ettikleri için teşekkür etmiştir. O yüzden, kim atadı kim yaptı, Türkiye’yi fazla bulaştırmasınlar. Bunları lütfen ayrı koyalım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin UBP’nin iç işleyişi içerisinde bir işi olmaz. UBP’de de kim isterse seçilsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çalışma mecburiyetinde olduğunu bilerek yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.“kurultay için ekonomik sıkıntıların daha da artmasını mı bekleyeceğiz?”“genel başkan seçildiniz ama koalisyon ortakları sizinle çalışmak istemedi, ne olur?” sorusuna “erken seçim olur” yanıtını veren Taçoy, “uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan birisi olarak seçimden çekinecek bir yanım yoktur, olamaz” dedi.UBP kurultayının bir an önce yapılarak dünyada gelişen ekonomik sıkıntılara karşı çözüm önlemlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Taçoy, “bu kadar sıkıntının içerisinde kurultay mı olur” söylemlerine “peki ne zaman olacak? ekonomik sıkıntıların daha da artmasını mı bekleyeceğiz?” yanıtını verdi.