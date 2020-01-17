Taçoy, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi personeli ile bir araya geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bakanlığı bünyesinde hizmet veren daireler ile başlattığı toplantılar çerçevesinde bu kez de Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi personeli ile bir araya geldi.

Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıya, Daire Müdürü Olgun Yetişmiş’in yanı sıra, daire bünyesinde hizmet veren memurlar katıldı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, toplantıda, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin verdiği hizmetlerin nasıl daha iyi bir seviyeye getirilebileceği konuşuldu.

Daire personelinin görüş ve düşüncelerini dinleyen Bakan Taçoy, ülke ekonomisine hizmet noktasında kilit bir rol oynayan dairenin hem mevzuat hem de çalışanların ortamı açısından geliştirilmesini ön planda tuttuklarını söyledi.

KKTC’nin kamu sektörü yanında reel sektör bakımından da gelişmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Taçoy, ekonomi büyüyüp gelişirken bunun yasalara uygun olmasını sağlayacak ve denetleyecek önemli bir görevin Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından yürütülmekte olduğuna işaret etti.

“Sizler devletin reel sektörü geliştirecek kanatlarısınız” diyen Bakan Taçoy, her memurun üstlendiği görevi en üst sorumluluk bilinciyle yerine getireceğine duyduğu güveni dile getirdi.

Taçoy, güçlü ve dinamik bir ülke ekonomisi yaratırken, yasal mevzuatı da günün gereklerine uygun hale getirmek için çalıştıklarını anımsatarak, “Varsa eksiklikler veya yetersizlikler giderilecek. KKTC’nin özellikle de son yaşanan siyasi gelişmeler çerçevesinde bölgesinin yükselen yıldızı olacağı bilinciyle bu çalışmalarımızı yüksek moral ve motivasyonla sürdürmekteyiz” dedi.

Dünyada artık ülkesel ekonomi diye bir şey kalmadığını ve ekonominin hızla globalleştiğini ifade eden Taçoy, bu gerçekten hareket ederek sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli stratejilere dayalı programları hayata koymayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Taçoy, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ülkesi ve insanı için çalışan herkesin ayrı bir değer olduğunu vurguladı.