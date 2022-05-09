Taçoy: "Şahsımın da fikri alınarak böylesi bir kararın üretildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ünal Üstel’in hükümet kurmakla görevlendirilmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Taçoy, şunları kaydetti:

"Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük partisidir. Her kesin ve her kesimin de umududur. Sandıktan en yüksek oyla çıkan partimizin yaşadıkları ve bunun topluma yansımaları, hayatını UBP’ye adayan benim ve benim gibi düşünen herkes için son derece üzücü ve kırıcıdır. UBP, güçlüyse, KKTC de güçlüdür.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi bir görevim var. UBP tabanına hiç yalan söylemedim, halkımıza da öyle.

Bugün, gerçekleştirilen bir dizi toplantının sonucunda günlerdir tartışılan hükümeti kurma görevinin kime ve hangi koşullarda verileceği konularında bazı kararlar üretildiğini ben de herkes gibi basından öğrenmiş bulunuyorum.

Hatırlanacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanının “ben hükümeti kurma görevini ancak UBP yetkili kurullarının belirleyeceği birine verebilirim” açıklamasının ardından, meclis grubumuz toplanmış ve mevcut adaylar arasından bunun nasıl belirlenmesi gerektiği konusunu ele almış, hatta daha bugün gerçekleştirilen meclis grubu toplantısında konuya ilişkin bir kararla yöntemin nasıl olacağı da saptanmıştı.

Tüm milletvekillerimiz gibi, benim de konu ile ilgili hiç bir gelişmeden veya pazarlıktan haberim yoktu. Dolayısı ile şahsımın da fikri alınarak böylesi bir kararın üretildiği noktasında ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

UBP'nin daha iyi yönetilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu vefakar ve cefakar tabanımız bun hak ediyor. Başka UBP yok. Hangi görevde, hangi makamda olduğumuzun da bir önemi yok. Aslolan ülkemizdir, halkımızıdır, partimizdir ve onun geleceğidir.

Tüm yaşananlardan bağımsız olarak, kenetlenerek ve örgütlerden başlayarak umudu, ümidi yeniden yeşertmek hepimizin öncelikli görevidir.

Birlik ve bütünlüğümüz için çalışmaya devam edeceğim. Biliyorum ki, güçlü ve refah bir ülke, güçlü ve kenetlenmiş bir UBP ile mümkündür. Bunun için, tabanımızla birlikte, kol kola omuz omuza çalışmaya devam edeceğim."