Taçoy, TAIEX temsilcileriyle Engelsiz Yaşam Evi'ni konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İrlanda’dan gelen ve ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, engellilik alanında uzun yıllardan bu yana Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği yapan ve aile eğitim programları düzenleyen TAIEX yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hizmete açılacak Engelsiz Yaşam Evi hakkında bilgi aldı.

Engelsiz Yaşam Platformu Başkanı Güliz Kaner ile Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, KKTC’de açılacak ve 7/24 hizmet veren ilk yatılı merkez olacak Engelsiz Yaşam Evi’nin teknik açıdan desteklenmesi konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

-Taçoy: ‘‘Engelsiz Yaşam Evi’nin yönetimi özerk olacak’’

Engelsiz Yaşam Evi’yle ilgili yasa tasarısının hazır olduğunu ifade eden Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin oluşması ve geleceğe bir umut olarak taşınabilmesi için bir özerk bütçe uygulamasını gündeme getirdiklerini belirtti. Taçoy, merkezin yönetim şeklinin de özerk olacağını söyledi.

Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nde, devlete yarı bağlı ancak kendi içinde özerk, mali konularda devlet ile birlikte hareket eden, yönetiminde tamamen özerk olacak bir yapı yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, merkez için gelir kaynağı oluşturmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Ülkede çalışan her sigortalı kişinin her ay sigortasını yatırırken Engelsiz Yaşam Evi, Huzurevi ve Bakım Evi bütçeleri için 10 TL yatırmasını öngördüklerini anlatan Taçoy, Yaşam evleri, huzurevleri veya bakımevlerinin kendi bütçelerinin yüzde ellisi kadarını oluşacak fondan alabileceklerini, farklı organizasyonlarla da söz konusu yerlere gelir sağlanabilmesi için yeni alternatifler yaratılabileceğini sözlerine ekledi.

TAIEX yetkilileri ilerleyen günlerde, pilot bölge olarak seçilen Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde aile eğitim programı başlatacak.