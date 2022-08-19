Taçoy, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’de çok güzel ağırlandıklarını ve temaslarının son derece verimli geçtiğini vurgulayarak, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, iki muadil bakanlığın çalışma konularının benzerliği dolayısıyla köklü ilişkileri olduğunu kaydetti ve “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iş birliğine ve soydaşlarımıza katkı vermeye her zaman açığız. İşbirliği sürecinde her türlü iyi örnek paylaşımı aşamasında Kıbrıslı soydaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi. Yanık, bundan sonraki süreçte temasların daha sık gerçekleşmesini arzuladıklarını da dile getirdi.

Açıklamaya göre görüşmede, aile eğitimi programı, aile bütünlüğünün sağlanması için boşanma nedenlerinin araştırılması, engelsiz yaşam evi, kadına hizmet alanında kadın istihdamı, sosyal yardım sistemi, sosyal hizmet merkezlerinin geliştirilmesi konularına değinildi.