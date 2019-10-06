Taçoy, Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Taçoy, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla yarın başlayacak olan zirvenin açılışında konuşma yapacak.

Zirveye katılmak üzere bu akşam KKTC’den ayrılacak olan Taçoy, Türkiye ve dünyadan bin 500’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek Enerji Zirvesi’nde ikili temaslarının yanı sıra heyetler arası görüşmeler de yapacak.