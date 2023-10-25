Taçoy: “UBP’de kurultay tarihi bir an evvel belirlenmelidir”

Taçoy: “UBP’de kurultay tarihi bir an evvel belirlenmelidir”
banner94
banner90

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Partinin kurultay tarihinin belirlenmesinde bazı kesimlerin parti tüzüğü yerine siyasi partilerle ilgili yasadaki maddenin uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Taçoy'un basın ofisinin açıklamasına göre Taçoy, Yeni Bakış gazetesine yaptığı açıklamada, Parti tüzüğünün kurultayın 2 yılda bir yapılacağını söylediğini, siyasi partiler yasasında ise, “tüzükte aksi belirtilmedikçe kurultayların belli sürede yapılmadığı takdirde, 3 yılda bir” ifadelerinin yer aldığını, Parti’de bu maddenin arkasına saklananlar olduğunu belirtti.

banner91
Kararın “tüzüğe göre” alınması gerektiğini belirten Taçoy, 2 yılın 28 Ekim’de dolacağını, Başbakan Ünal Üstel’in kurultay yapmak istemediğini düşünmediğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay tarihinin parti meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek, aday olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, kurultay tarihinin belirlenmesiyle birlikte aday çıkacağını daha önce de açıkladığını, bu kararından vazgeçmediğini söyledi

banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
  1. Kıbrıs
﻿