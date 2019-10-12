Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP’nin 44. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy, mesajında, “Milletimize hizmet aracı gördüğümüz partimizin kuruluş yıldönümünü kutlamanın büyük sevincini yaşıyorum. Ne mutlu ki, 13 yaşında kapısından içeri girdiğim partimizin her kademesinde görev aldım. UBP sayesinde Kıbrıs Türk Halkı'na hizmet etme şansım oldu. Bu yüce çatı altında geride bıraktığımız 44 yılın ardından UBP, her zaman halka hizmet yolunda oldu” dedi.

UBP’nin, hep eserleriyle konuştuğunu; kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşının özgürce, demokratik bir ortamda yaşamasının yolunu açtığını kaydeden Taçoy, şunları dile getirdi:

“Ekonomik olarak ülkenin kalkınmasına öncü oldu. Bir çok yatırım UBP sayesinde hayat buldu. Eğitimden, turizme her alanda UBP'nin imzası var.

UBP, ülkemizin ve milletimiz için gecesini gündüzüne katan bir kadroya sahiptir. UBP, ülkenin kalkınmasını daha da yukarıya taşımak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu süreçte en büyük gücümüz Kıbrıs Türk Halkı'dır.

Davamıza inancımız, yetiştirdiğimiz insan varlığımız, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Partimize gönül versin veya vermesin, UBP'nin hizmet tavrı nettir; herkes hizmet alacak. Parti olarak ülkedeki eksiklerimizin, yapısal reform ihtiyaçlarının da farkındayız. Bunları kısa ve uzun vadelerde tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Kuzey Kıbrıs için gece gündüz çalışmaktan asla vazgeçmedik. Bu davadan, hizmet mücadelesinden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.

Bu güzel mirası kuran yaşatan herkese teşekkür eder aramızdan ayrılanları şükran ve rahmetle anıyorum. Nice 44 yıllara UBP.”