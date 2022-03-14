Taçoy: "Yaşam Evi dosyasını göreve gelir gelmez inceledim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşlı Bakım Evleri, Huzurevleri ve Eksik Yasal Mevzuatlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Besim, Tıp Bayramı dolayısıyla tüm meslektaşlarını kutladı ve sağlık alanında gerekli tüm yasaların geçirilmesi temennisinde bulundu.

Yapılan çalışmalılarda artık KKTC’de de yaşlı nüfus olduğunu dile getiren Besim, yaşlı nüfüs için ülkelerin ciddi politikaları olması gerektiğini belirtti.

Yaşlılara yönelik politikaları ülkelerin kendileri belirlediğini dile getiren Besim, ekonomik göstergelerde de ciddi dengelemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

En önemli sorunun sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerle uyumlu çalışma yapılmasının beklendiğini dile getiren Besim, yaşlılara bakım çeşitleri hakkında yapılan çalışmaları anlattı.

KKTC’de yaşlı bakımı ile ilgili ciddi plan ve proje olmadığını dile getiren Besim, bu konunun da sürekli halının altına süpürüldüğünü söyledi.

Lapta Huzurevi’nin ülkedeki tek huzur evi olduğunu, 18 tane hastanın olduğunu dile getiren Besim, bu huzurevinde yasaya aykırı olarak barınmaması gereken alzaymır ve fiziksel engellilerin de olduğunu söyledi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyonu’ndaki bakım evinde 35 kişi kaldığını dile getiren Besim, iki bakım evinde çalışanların özel ve taşeronlar aracılığıyla hizmet verdiğini ve en önemli sorunun da burada çalışanların eğitimli olmaması olduğunu kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evinde de 65 hasta olduğunu anlatan Besim, buradaki en büyük sorunun ise yasal mevzuatının olmaması olduğunu belirtti.

Barış Ruh Hastanesinin görevlerini yapamayacak hale geldiğini dile getiren Besim, özel bakım evlerinin ülkede çok büyük hizmet verdiğini söyledi. Kronik ruh hastalıklarının yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Besim, bu tür hastaların ailelerini kaybetmeleri halinde yaşadıkları sorunları da anlattı.

Besim, “Gelin el ele verelim, Meclis’te bu yasaları yapmaya hazırız.” dedi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da söz alarak, ülkedeki bakım evi yasasının önemine dikkat çekerek, başlatılan çalışmanın tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Ortak bir çalışma ile bu yasaların yapılması gerektiğini dile getiren Taçoy, huzur ve bakım evlerinin yasal statüye daha kaliteli yapıya kavuşması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışılması ve sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Yaşam Evi dosyasını göreve gelir gelmez dosyasını alıp incelediğini dile getiren Taçoy, iki basit eksik için bekletildiğini söyledi ve göreve gelir gelmez hemen gerekeni yaptığını kaydetti.

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Meşruiyet sarmalında demokrasi, irade, ülke sorunları ve TC ile ilişkilere dair başbakanın açıklaması gerekenler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Konuşmanın adresinin Başbakan olduğunu dile getiren Şahali, sorulacak soruların cevapların doğrudan Başbakan tarafından verilmesi gerektiğini fakat ne yazık ki Başbakan’ın Meclis’te olmadığını kaydetti.

Kabine oluşurken Başbakan Sucuoğlu’nun çok sancı çektiğini ileri süren Şahali, kabinenin kişilerin sahip olduğu donanıma göre atanmadığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendine ait olmayan bir kabine oluşturmadığını söyleyen Şahali, ülkenin tuhaf ilişkiler sarmalında sürüklendiğini kaydetti.

İçinde bulunulan sıkıntıların aksine ülke sorunlarını çözmeye yerine makamlarda kimlerin olacağının konuşulmasını eleştiren Şahali, Kıbrıslı Türklerin yıllarca uğradığı haksızlıkları anlattı ve bu süreçlere rağmen Kıbrıslı Türkler varlığını koruduğunu fakat artık Kıbrıslı Türklerin bu ülkedeki varlığını tehdit etme seviyesine gelindiğini kaydetti.

Kabine değişikliklerine de değinen Şahali, Başbakan Sucuoğlu’nun bu iddiaları yanıtlamaması halinde iddiaların doğru kabul edilebileceğini belirtti.

Ortadaki iddia ve ithamların cevaplanması gerektiğini dile getiren Şahali, Antalya’da düzenlenen diplomasi formuna katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Toroslardan baktığında Kıbrıs’ın Beşparmaklarını ve Trodos’u görüp görmediğini sordu.

Bugün düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğinde Cumhurbaşkanı’nı Tatar’ın kendinden geçtiğini ve Türkiye’den gelen bir konuğa müdahale ederek demokrasi ve etik anlayışından da taşıdığı sıfattan da birhaber olduğunu ileri sürdü.

Vekillerin itibarlarının çok önemli olduğunu Kıbrıs Türkleri adına o koltuklarda oturduklarını dile getiren Şahali, kabine değişikliği ile ilgili yaşananları vekillerin hak etmediğini söyledi.