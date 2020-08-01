Taçoy’dan 1 Ağustos mesajı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, 1 Ağustos’un; kendilerini bir arada tutan, KKTC çatısı altında özgür, huzurlu ve barış içerisinde geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan, aslında Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan Türkiye ile birlikte yüzyıllara dayanan şanlı geçmişi ve mücadelesi olduğunu kaydetti.

Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün aynı anda birçok bayramı kutluyoruz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümü. Şanlı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci yılı ve bu adaya Türk mührünün vurulduğu, Kıbrıs’ın Fethi’nin 449’uncu yıldönümü. Bu nedenle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanıyor.

Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum.

Bu kutlu mirası, geleceğe aynı güven ve güçle aktarmaya and içmiş bir neslin temsilcisi olarak, bir kez daha ‘İyi ki KKTC var’ cümlesini gururla söylüyorum.

Toplumsal Direniş Bayramı’mız kutlu olsun”.