Taçoy’dan Çocuk Onkoloji Merkezi’ne yılbaşı ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki bakanlık bürokratları, yeni yıl dolayısıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezini ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Çocuk Onkoloji Merkezi’ndeki çocukların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Çocuklara hediyeler de dağıtan Bakan Taçoy, çocukların yeni yıl dolayısıyla eğlenceli bir gün geçirmesini diledi.
Bando takımı, pamuk şekeri standı ve palyaçoların hazır bulunduğu ziyarette, çocuklar gönüllerince eğlenerek keyifli dakikalar yaşadı.
Çocuk Onkoloji Uzm. Dr. Dilek Bilgen ise etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a Çocuk Onkoloji Merkezi’ne katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.