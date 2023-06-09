Tahir Gökçebel, Öğrencilerimizin mahkum edildiği ortamda gösteriş için külliye inşaatı olağanüstü hızla bitiriliyor

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Bir türlü tamiratı başlamayan okullarda çocuklarımızın dayanıksız binalara, çadırlara mahkum edildiği bir ortamda gösteriş için külliye inşaatı olağanüstü hızla ve halka rağmen bitirilmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel hükümeti eleştirdi, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, muhalefet partilerine, gelecek kaygısı yaşayanlara mücadele çağrısı yaptı.

Gökçebel konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Bir türlü tamiratı başlamayan okullarda çocuklarımızın dayanıksız binalara, çadırlara mahkum edildiği bir ortamda gösteriş için külliye inşaatı olağanüstü hızla ve halka rağmen bitirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Halkın fakirleşmesine rağmen eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretli şekilde almak zorunda bırakıldığını dile getiren Gökçebel, “Kıbrıs Türk Toplumu hiç bu kadar toplumsal varoluş kaygısına itilmemiş, hiç bu kadar kendi ülkesine yabancı hale getirilmemişti” dedi.

Gökçebel sendikalara, sivil toplum örgütlerini, muhalefet partilerini, gelecek kaygısı yaşayanları mücadeleye ve meydanlara çıkarak buna asla boyun eğmeyeceklerini haykırmaya çağırdı