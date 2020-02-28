Tahliye edilen 2 hasta yaşamını yitirdi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan Asım Uyguroğlu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah çıkan yangın sırasında hastanede yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği Yakın Doğu Hastanesi’nde öldü.
Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah çıkan yangın sırasında Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden Yakın Doğu Hastanesine tahliye edildikten sonra 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar yaşamını yitirdi.Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 12:14