Alsancak bölgesinin sevilen gençlerinden olan ve elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tahsin Akıner ailesi ve sevdikleri tarafından anıldı.

Alsancak Belediyesi ve ailesinin organizesinde Tahsin Akıner Masterler anı Futbol karşılaşması organize edildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen masterler anı futbol karşılaşmasında Alsancak Masterlerleri ile Girne Masterleri karşı karşıya geldi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında gerçekleşen Tahsin Akıner Masterler anı futbol karşılaşmasında bölgenin iki komşu master takımı olan Alsancak Masterleri ile Girne Masterleri karşı karşıya gelerek çok sevdikleri arkadaşları için mücadele ettiler. Anı karşılaşması sonunda ödül töreni gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 15:23