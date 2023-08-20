TAK'a 15 yıl tercüman olarak hizmet veren Hasan Yücelen yaşamını yitirdi

TAK'a 15 yıl tercüman olarak hizmet veren Hasan Yücelen yaşamını yitirdi
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Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) 15 yıl tercüman olarak hizmet veren emekli polis subayı Hasan Yücelen, bugün, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Yücelen, yarın, öğle namazının ardından, doğduğu köy olan Akıncılar'da  defnedilecek.

10 Ekim 1940 doğumlu Hasan Yücelen, 33 yıl polislik yaptı ve polis müfettiş muavinliğinden  emekli oldu. Yücelen, polisliğin ardından 15 yıl TAK'ın Rum Basın Özetleri biriminde tercüman olarak görev yaptı. Yayımlanmış 3 anı kitabı bulunan Yücelen, çok iyi derecede Rumca, ayrıca İngilizce biliyordu. Evli ve 5 çocuk ,9 torun sahibi olan Yücelen, TAK'ın kıdemli çalışanlarından Tijen Yücelen'in de kayınpederiydi.

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