TAK, Anadolu Ajansı’nın 102. Kuruluş yıldönümünü kutladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansı’nın (AA) 102. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, yayınladığı mesajda “Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye hem de Dünya haberlerine ulaşmasında ana kaynak olan Anadolu Ajansı’nın 102. Kuruluş yıldönümünü kutlarız” ifadesini kullandı.

Gürdallı, Türkiye’nin resmi haber ajansı AA ile KKTC’nin resmi haber ajansı TAK’ın, halklarının varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu ve bu kardeş kurumların hem halkı bilgilendirmek, hem de ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı’nın 6 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk’ün genelgesiyle kurulduğunu hatırlatan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, AA’nın bu anlamada bir asrı aşan deneyimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızası olduğunu kaydetti.

102. yaşını kutlayan Anadolu Ajansı’nın bugünün hızla değişen medya dünyasındaki gelişmelere de öncülük ettiğini ve dünyanın önde gelen haber ajansları arasında olduğunu söyleyen Gürdallı, AA ile TAK arasında yıllardır devam eden işbirliğinin gelişerek süreceğini de belirtti.