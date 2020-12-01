TAK ile Milli Arşiv arasında protokol

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde yer alan imza töreninde protokole, TAK Müdürü Dr.Fehmi Gürdallı ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam imza koydu.

GÜRDALLI: TAK ARŞİVLERİ KIBRIS TÜRK HALKININ HAFIZASIDIR

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, burada yaptığı konuşmada, “gazeteciler, yaşadığı çağa tanıklık eden kişilerdir. Türk Ajansı Kıbrıs arşivleri de Kıbrıs Türk halkının 21 Aralık 1973’ten bu yana yaşadıklarını yansıtan çok değerli belgelerdir. Kıbrıs Türk halkının bir anlamda hafızasıdır.” Dedi.

“Geçmişi bilmeden bugünü anlayamazsınız, geleceği ise hiç kuramazsınız” diyen Gürdallı, bu protokol sayesinde Aralık 1973’ten beri ciltler halinde 2 kopya olarak hazırlanan ve muhafaza edilen TAK arşivlerinin bir kopyasının artık Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne aktarılmış olduğunu kaydetti.

Gürdallı, “böylece bir yandan TAK bültenlerinin iki farklı mekanda muhafaza edilmesi sağlanarak bu toplumsal hafıza olası risklere karşı güvence altına alınmış oldu, diğer yanda da daha geniş bir araştırmacı grubunun hizmetine sunulmuş oldu. Bu süreçte, düşüncemizi aktardığımız ilk andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılayan ve protokolün imzalanma noktasına gelmesi için elinden gelen her türlü katkıyı koyan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam’a da teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.

TAK Müdürü Gürdallı, TAK ile Milli Arşiv arasındaki işbirliğinin, önümüzdeki dönemde de TAK arşivlerinin dijitalleşmesi ve fotoğraf arşivinin oluşturulması gibi alanlarda da devam edeceğini kaydetti.

SADRAZAM: TAK BÜLTENLERİ YAKIN GEÇMİŞİMİZLE İLGİLİ YAPILACAK TÜM ÇALIŞMALARDA VAZGEÇİLMEZ BAŞVURU KAYNAĞI

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da, yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonucunda Türk Ajansı Kıbrıs ile yapılan bu prokolol ile ülkede yaşananları gün bazında içeren TAK Bültenlerine toplu bir şekilde Kıbrıs Türk Milli Arşivi'ne kazandırmış ve araştırmacıların hizmetine sunmuş olacaklarını kaydetti.

Sadrazam, protokolle, dijital ortamda günlük TAK bültenlerini derleme olanağına kavuşulacağını ifade ederek, "Yakın geçmişimizle ilgili yapılacak tüm çalışmalarda vazgeçilmez başvuru kaynağı olduğunu düşündüğümüz TAK Bültenlerini bu işbirliği sonucu halkımızın hizmetine sunmaktan büyük bir mutluk ve onur duymaktayız" diye konuştu.

Sadrazam, TAK kurumuna arşiv konusundaki hassasiyetinden ötürü de teşekkür etti.

"Tarih, geçmişte kalan değil; bugünümüzü hazırlayan ve yaşayan geçmiştir" ifadesini de kullanan Sadrazam, tüm kurumlar ve vatandaşlara da, ellerinde bulundurdukları ve arşivlik değeri olduğunu düşündükleri her türlü malzemeyi güvenle Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile paylaşma çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve TAK arşivlerinin saklanacağı bölüm gezildi.