Tak'ın Hizmetleri İle İlgili Bakanlar Kurulu'ndan Karar

Bakanlar Kurulu, “Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) tarafından verilen hizmetlerden tüm yerel basın, radyo ve televizyon kuruluşları ile Dış Basın Birliği’nin ücretsiz yararlanmasını” öngören 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararını tadil etti. Yapılan değişikle “tüm yerel basın, radyo ve televizyon kuruluşları ile Dış Basın Birliği” ifadesine ilave olarak “Dijital Yayıncılığın/İnternet Sitelerinin” eklenmesi kararlaştırıldı.

Bununla birlikte, TAK tarafından verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanmak isteyen kuruluşlara şu kriterler getirildi:

-Kuruluşların KKTC vatandaşı ve sarı basın kartı sahibi en az bir çalışanı olması

-Kuruluşların şirket kaydı bulunması

-Kuruluşların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarının bulunmaması

Bakanlar Kurulu kararında ayrıca, sözkonusu kriterleri taşımayan kuruluşlara, eksiklerinin giderilmesi için kararın 25 Şubat tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 3 ay süre tanındığı da bildirildi.

