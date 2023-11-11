TAK Müdürü Gürdallı: Ajansın kurucusu Terzioğlu’nu ölümünün 35’inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 35’inci yıl dönümünde anıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, yayınladığı mesajda Said Arif Terzioğlu’nun Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin Türkiye’de ve dünyada duyulması ve bilinmesini sağlamak adına ajansı kurduğunu söyledi.

TAK’ın bizzat Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talimatıyla faaliyetlerine başladığını ve Denktaş’ın Terzioğlu’nu bu amaçla görevlendirdiğini hatırlatan Gürdallı, Ajansın çok zor koşullarda, imkansızlıklar içinde kurulduğunu vurguladı.

“Terzioğlu’nu saygı ve minnetle anıyoruz” diyen Gürdallı, Terzioğlu tarafından kurulan Ajansı, geldiği noktadan daha ileriye taşıma sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi.

Fehmi Gürdallı, Terzioğlu ve ailesinin fedakarlıklarının unutulmayacağını kaydetti.

Uzun yıllar İstanbul ve Ankara’da Türk basınında çeşitli görevlerde bulunan ve çok sayıda ödül alan Terzioğlu, 1958 yılından itibaren Kıbrıs’taki olayları takip etmek için adaya gelmeye başlamıştı.

1963’te Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların ardından gazeteci olarak yeniden Kıbrıs’a gelen Terzioğlu, 1973 kurduğu Ajansın müdürlüğünü 1982 yılına dek sürdürmüştü.

Terzioğlu, TAK müdürlüğünün ardından, vefatına dek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Özel Basın Danışmanı olarak KKTC Cumhurbaşkanlığında çalışmıştı.

Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul Emirgan’da toprağa verilmişti.