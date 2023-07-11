TAK Müdürü Gürdallı’dan Basın Günü mesajı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başta kurum çalışanları olmak üzere tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutlayan Gürdallı, dünyada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gazetecilerin büyük fedakarlık göstererek çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Dijital teknolojinin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını ancak doğru habere erişim konusunda da kirlilik ve zorluklar yarattığını kaydeden Gürdallı, sosyal medyayı etkin olarak kullanan herkesin gazeteci olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de güçlü, güvenilir ve itibarlı basın kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gürdallı, yalan ve sahte haberlerle ancak böyle mücadele edilebileceğine işaret etti. Gürdallı, gazetecilere baskı ve etki altında kalmadan görevlerini yapma olanağı sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Gürdallı, basın özgürlüğü olmadan gerçek demokratik toplumların olamayacağını da ifade etti.

TAK’ın bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hızlı, doğru ve objektif haberlerle halkın haber alma özgürlüğüne hizmet edeceğini aktaran TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, bununla birlikte sektördeki diğer basın organlarının varlığını sürdürmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.