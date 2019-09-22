Take Action Cyprus, bu kez Boğaz Piknik Alanında temizlik yaptı

Take Action Cyprus üyelerinin çevre duyarlılığı gösterdiği etkinlikleri devam ediyor.

Tamamen gönüllülerden oluşan ve sosyal medyadan örgütlenerek yaptıkları duyurularla biraraya gelen grup üyeleri, bu kez Boğaz Piknik alanının özelleştirilmeyen tarafında temizlik çalışması yaptılar.

Çukur bir yerde yer olması ve etraftan uçuşan çöplerin de biriktiği, kirliği ile bir çok kez gündeme gelen bölgede ,grup üyeleri yine büyük bir çaba gösterdiler.

Take Action Cyprus üyeleri Belediyelere çağrıda bulunarak bölgenin daha sık denetlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

Gru üyeleri daha önce de Ayorgi sahili , Çatalköy sahili , Akdeniz sahili ve Güzelyalı sahilinde temizlik çalışmaları yapmışlardı.